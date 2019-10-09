Сбежал под арест

В Новороссийске суд арестовал на 48 часов депутата городской думы и гендиректора ФК «Черноморец» Виталия Бута. По предварительным данным, он стал виновником ДТП, в котором пострадала десятилетняя девочка. Депутат скрылся с места происшествия. По свидетельству очевидцев, подозреваемый был пьян. Городское отделение «Единой России» приняло решение приостановить членст­во депутата в партии на время разбирательств.

Городской суд Новороссийска постановил арестовать на двое суток председателя комитета по вопросам курорта, туризма и спорта городской думы Новороссийска Виталия Бута. Его подозревают в том, что днем 4 октября на нерегулируемом пешеходном переходе на автомобиле Land Rover он сбил десятилетнюю девочку и скрылся с места ДТП. В результате аварии школьница получила легкие травмы и была госпитализирована машиной «скорой помощи», ­которую вызвали очевидцы.

Они же сразу после ДТП сняли ­видео, на котором господин Бут или очень похожий на него человек говорит, что за рулем «был водитель мой». При этом свидетели утверждают, что человек был сильно пьян. Пытаясь скрыться, он в одном из дворов зацепил еще и припаркованный автомобиль.

Как сообщает пресс-служба полицейского краевого главка, водителя признали виновным в оставлении в нарушение ПДД места происшествия (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). В суд направлены материалы дела по факту отказа Виталия Бута от прохождения медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). В отношении депутата также возбудили дело по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Окончательных выводов по этому вопросу в настоящее время нет.

Новороссийское местное отделение «Единой России» приняло решение о приостановке членства депутата в партии на время разбирательств. В краевом региональном отделении партии пояснили, что окончательное решение об этом будет принято после завершения всех процессуальных действий.

«На основании решения суда мы либо восстановим его членство, либо он будет исключен из партии»,— прокомментировали в пресс-службе краевого отделения «Единой России».

В городской думе Новороссийска на запрос “Ъ-Кубань” ответили, что председатель думы отсутствует, пресс-секретарь учреждения находится в командировке, поэтому прокомментировать ситуацию ­никто не может.

Виталий Бут родился в 1972 году в Новороссийске. Окончил Мос­ковский государственный институт физической культуры, Кубанский государственный технологический университет по специальнос­ти «государственное и муниципальное управление», Московский государственный строительный университет по специальности «инженер ­теплогазоснабжения и вентиляции». Ранее Виталий Бут был профессиональным футболистом, играл за разные клубы, в 1991 году в составе молодежной сборной СССР стал бронзовым призером чемпионата мира, проходившего в Португалии. Закончил карьеру в 1998 году в тульском «Арсенале» после серьезной травмы. После окончания спортивной карье­ры Виталий Бут занимался предпринимательской деятельностью. В 2009 году по предложению главы Новороссийска назначен гендиректором ФК «Черноморец». В 2016 году возглавил совет директоров футбольного клуба.

Новороссийское местное отделение «Единой России» приняло решение о приостановке членства депутата в партии на время разбирательств

С 2015 года Виталий Бут является депутатом городской думы Новороссийска, занимает пост председателя постоянного комитета по вопросам курорта, туризма и спорта. Является членом партии «Единая Россия», на выборах проходил самовыдвиженцем. Согласно сведениям о доходах, в 2018 году Виталий Бут заработал 1,01 млн рублей. У господина Бута в собственности значится два объекта недвижимости площадью 900 и 915 кв. м и гараж (26 кв. м).

По словам юриста Руслана Шеметова, даже если вина подозреваемого будет доказана, он отделается штрафом. «За все эти статьи совсем небольшие штрафы и лишение прав. Отделается очень легким испугом. Тут больше репутационный вред. Совершенно ­непонятна попытка побега, притом что ребенок, как пишут, пострадал ­незначительно»,— говорит юрист.

Елена Рыжкова