Против экс-главы управления образования Казани возбудили дело о взятке в 800 тысяч рублей

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Ильнара Хидиятова, который на прошлой неделе покинул пост начальника управления образования городского исполкома. Его подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как утверждают в СУ СКР, управление образования Казани в декабре 2016 года организовало тендер на закупку металлодетектеров для школ стоимостью 8,2 млн руб. Его выиграла фирма, чьи интересы представлял казанский предприниматель Анвар Мурсюкаев. По версии следствия, до заключения контракта к бизнесмену обратилась сотрудница исполкома Лилия Гузаирова, которая руководит в управлении планово-экономическим отделом. Она сообщила, что «с фирмой будут заключены соответствующие договоры поставки», если бизнесмен передаст через нее взятку в размере 10% суммы контракта. «В результате после заключения соответствующих договоров и перечисления на расчетный счет поставщика денежных средств Хидиятов получил от Мурсюкаева через Гузаирову взятку в размере 800 тыс. руб.»,— говорится в сообщении следователей.

Отметим, что на тот момент господин Хидиятов являлся заместителем начальника управления образования. Управление он возглавил лишь в 2018 году. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе мэрии Казани, в связи со следственными действиями его отстранили от работы, после чего он написал заявление об уходе по собственному желанию, и 30 сентября оно было принято.

Как сообщили “Ъ” в СУ СКР, в среду Ново-Савиновский райсуд Казани изберет меру пресечения для бывшего чиновника. В отношении Анвара Мурсюкаева уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Гузаировой — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Против них возбудили дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) соответственно.

Также следователи установили, что в школы были поставлены металлодетекторы в два раза дешевле заявленных в коммерческом предложении. По факту хищения 4,5 млн руб. в отношении неустановленных должностных лиц управления образования возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), а также по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении иных неустановленных лиц.

Кирилл Антонов, Казань