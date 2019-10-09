Подрядчику не заплатили за перевыполнение Разбирательство между ООО «СпецПетроСервис» и ООО «Буровая компания „Самара“» дошло до Верховного Суда

ООО «СпецПетроСервис» намерено добиться пересмотра решения суда, отказавшего взыскивать с ООО «Буровая компания „Самара“» долг в размере 115 млн руб. Предметом разбирательства стало соглашение двух организаций на оказание сервисных услуг. ООО «Буровая компания „Самара“» в 2015 году выиграла тендер АО «Самаранефтегаз» (дочернее общество Роснефти) на выполнение работ по строительству и обустройству скважин в Самарской области. Для исполнения контракта привлекли субподрядную организацию, заключив договор с ООО «СпецПетроСервис» и впоследсвии не оплатив оказанные услуги. Суд первой инстанции встал на сторону субподрядчика, но последующие инстанции приняли решение в пользу ответчика.

ООО «СпецПетроСервис» обратилось к руководству Верховного суда РФ в связи с тем что компания, выполнившая субподрядные работы, не получила причитающуюся по договору сумму.

ООО «Буровая компания „Самара“» в 2015 году выиграла тендер АО «Самаранефтегаз» дочерней компании ПАО «НК Роснефть» на выполнение работ по строительству и обустройству скважин в Самарской области.

Для выполнения большей части работ, связанных с приготовлением бурового раствора, привлекли субподрядную организацию, заключив договор с ООО «СпецПетро­Сервис».

В ООО сообщили, что все работы по договору были выполнены «Спец­ПетроСервисом» «в полном объеме и в надлежащем качестве». «Со стороны генерального заказчика претензий по выполнению работ не возникало, работы были одобрены и приняты, а ООО „Буровая компания „Самара“ получила средства от дочерней структуры „Роснефти“ за оказанные услуги»,— рассказал представитель ­субподрядчика.

Однако, получив деньги от «Роснефти», ООО «Буровая компания „Самара“» отказалась оплачивать услуги подрядчика, ссылаясь на то, что последний «перевыполнил» свою работу и были оказаны услуги, в которых не было необходимости. Согласно заключенному между сторонами договору, генподрядчик должен был оплатить субподрядчику фактически оказанные услуги, а также покрыть расходы на материалы, химические реагенты и оборудование в течение 60 дней с момента предъявления счетовфактур.

Так и не получив сумму долга в размере 115 млн руб., ООО «СпецПетроСервис» инициировал судебное разбирательство с ген­подрядчиком.

Арбитражный суд Самарской области решением от 24 июля 2018 года встал на сторону ООО «СпецПетроСервис», постановив взыскать с ООО «Буровая компания „Самара“» основную задолженность в размере 114,6 млн руб. и 2,5 млн руб. неустойки. Однако одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре 12 ноября 2018 года это решение отменил. По мнению суда, сам по себе факт увеличения объема затраченных истцом на оказание спорных услуг материалов не означает автоматическое увеличение цены таких услуг, согласованной сторонами при заключении договора. Постановление суда кассационной инстанции от 13 марта 2019 года также оставило предыдущее решение в силе.

Теперь ООО «СпецПетросервис» подало жалобу руководству Верховного Суда РФ. В организации надеются, что «будет принято решение, избегающее формалистского подхода и восстанавливающее единообразие ­практики».

Получить комментарии у ООО «Буровая компания „Самара“» не удалось, телефоны предприятия, указанные на сайтах раскрытия информации, не отвечали.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Буровая компания „Самара“» было создано в 2014 году, специализируясь на услугах по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата. Уставной капитал организации, зарегистрированной в Сергиевске, составляет 10 тыс. рублей. Фирма с момента своего основания работает с подрядами дочерних структур «Роснефти». 51% организации принадлежит ООО «Траектория-Сервис».

ООО «СпецПетроСервис» зарегистрировано в Москве, работает на рынке с 2006 года и специализируется на предоставлении услуг в области добычи нефти и газа. Уставной капитал организации составляет 20 млн руб. В реестре недобросовестных поставщиков компания не ­значится.

Артем Палеев, управляющий партнер юридической компании «Корпус права» считает, что позиция судов в данном деле является достаточно спорной. «Очевидно, что суды не дали надлежащую правовую оценку документам, подтверждающую фактическое выполнение работ, а также тому факту, что работы фактически были приняты заказчиком. В указанных условиях, безусловно, подрядчику не может быть отказано во взыскании стоимости выполненных и принятых работ. Особенно беспокоит то, что судьи всех инстанций, включая судью Судебной коллегии ВС РФ по экономическим спорам, формалистски подошли к рассмотрению спора, не вникнув в суть правоотношений между сторонами. Данный судебный кейс является первым в своем роде, когда суды отказались защищать интересы добросовестной стороны, фактически выполнившей принятые на себя обязательства. В других похожих делах результат практически всегда был предрешен, и при наличии доказательств фактического выполнения работ и их принятия заказчиком, у судов до этого не возникало сомнений относительно правильности решения, принимаемого в пользу подрядчика»,— полагают в ­компании.

Сергей Клигман, управляющий партнер юридического бюро «Клигман и партнеры» рассказал, что «указанные судебные решения могут стать опасным судебным прецедентом, который, с одной стороны, может подорвать доверие граждан и организаций к нашим судебным органам, с другой стороны — может способствовать увеличению количества подобных дел, связанных с проявлением недобросовестности сторонами обязательств».

В «Роснефти» ситуацию не комментируют, однако собеседника „Ъ“ в компании насторожила сумма уставного капитала ООО «Буровая компания „Самара“». «Судя по всему, у организации нет технической возможности самой выполнять работы по выигранным тендерам, поэтому она привлекает субподрядчиков. В этой схеме риски последнего, конечно, несоизмеримо выше»,— заметил он.

Евгений Чернов