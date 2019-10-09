Денежно-мусорные потоки

По данным “Ъ”, в Смольном в ближайшее время снова вернутся к обсуждению актуальной территориальной схемы обращения с отходами, которая была представлена в 2016 году. Петербург, как и Москва с Севастополем, должен будет провести мусорную реформу до 1 января 2022 года. Документ, в частности, определяет перспективные объекты обработки мусора в городе. Так, мусороперерабатывающие комплексы могут появиться в четырех местах, еще девять участков могут выделить под сортировочные и прессовальные мусорные станции. Ранее эксперты критиковали территориальную схему из-за недостатка площадок.

Проект территориальной схемы размещен на портале правительства Петербурга, однако в комитете по благоустройству уверили, что это еще не финальный документ. Работа над схемой продолжается, и в ближайшее время запланирована презентация результатов, заявили в ведомстве. Однако часть документов по проекту была обновлена в 2018 году, следует из справки к файлам, размещенным на портале правительства Петербурга. В комитете по благоустройству вчера не смогли оперативно прокомментировать изменения в обновленный документ, сославшись на предстоящие слушания схемы. От дополнительных комментариев отказались.

Перспективными объектами обработки, обезвреживания, утилизации, размещения сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) названы четыре земельных участка под мусороперерабатывающие комплексы: поселок Левашово (полигон «Новоселки», занимающий 22,2 га и закрытый на рекультивацию в 2017 году), поселок Петро-Славянка — на территории предприятия «Ленсоветовский» (15 га), поселок Саперный — юго-восточнее пересечения Лагерного шоссе и железной дороги Москва — Петербург (7 га), а также территория юго-восточнее Астрономической улицы в Ломоносове (10 га).

Еще девять участков зарезервированы под мусоросортировочные, перегрузочные, прессовальные станции: площадка на Складской улице в Невском районе (1 га), площадка размером 4,6 га рядом с Пискаревским проспектом в Красногвардейском районе, квартал в западной части Васильевского острова рядом со Шкиперским протоком (1 га), участок на Мебельной улице в Приморском районе (2,46 га), на улице Адмирала Грейга в Кронштадтском районе (0,5 га), на улице Братьев Горкушенко в Петродворцовом районе (2 га), участок в Петро-Славянке в Колпинском районе (2 га) и две площадки в Курортном районе: в Сестрорецке на улице Инструментальщиков (0,5 га) и в Зеленогорске около Выборгской улицы (2 га).

Как отмечается в Telegram-канале Trash Economy, в нынешнем документе не для всех объектов указаны кадастровые номера земельных участков: кроме адреса и площади, детальной информации больше нет, не прописано, кто является субъектом обработки мусора по назначенному адресу, хотя по нему могут быть зарегистрированы несколько предприятий, также неизвестно, что именно появится на указанных территориях.

Комитет по благоустройству объявил о подготовке новой территориальной схемы обращения с отходами в марте 2019 года, сбор данных продолжался до 15 апреля, отмечали в ведомстве. Власти Петербурга планируют утвердить документ до конца 2019 года. До этого схема должна пройти процедуру общественного обсуждения, которая занимает от одного до трех месяцев.

Документ содержит информацию об отходах, образующихся в Петербурге: их количестве, видах и классах опасности, главных источниках образования, а также актуальный список предприятий, занимающихся переработкой ТКО. Схема станет основой для деятельности регионального оператора, уверяют в профильном ведомстве.

В настоящий момент образователи отходов вправе сами выбирать перевозчика, исходя из экономической целесообразности, способности транспортной компании учесть пожелания заказчика по графику вывоза, объемам. При этом реформирование отрасли предполагает сконцентрировать обращение с ТКО на базе института регионального оператора. В конце декабря 2017 года комитет по благоустройству объявил конкурс на право выполнять функции единого регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в течение 10 лет. Город был разделен на северную и южную части — таким образом, разыгрывались два лота общей стоимостью более 80 млрд рублей. Оба контракта получил ГУП «Завод МПБО-2». «Южный» контракт оспорило в суде ООО «Новый свет — ЭКО», связанное с АО «Автопарк № 1 Спецтранс» Анатолия Язева, и итоги конкурса были отменены.

Эксперт комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного собрания Александр Карпов считает основным недостатком территориальной схемы то, что в текущем варианте она не ориентирована на диверсификацию потока коммунальных отходов. «Весь поток должны принять два больших мусороперерабатывающих завода, которые принадлежат МБПО-2,— на Волхонке и в Янино. На каждый завод приходится по 900 тыс. тонн в год — это очень большая цифра, и неизвестно, потянут ли такой объем заводы. Комитет по благоустройству уверяет, что проблем не возникнет, но транспортная схема по ввозу и вывозу отходов не согласовывалась с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры»,— говорит эксперт. Он добавляет, что денег на реализацию этой схемы в бюджете нет, городские власти предполагают брать кредит в размере 14,5 млрд рублей. Причем средства должны быть привлечены в 2019 году и потрачены до 2020 года. Господин Карпов считает, что с растущими потоками не справится никакая система, поэтому надо строить новые площадки для переработки отходов. Также нужно диверсифицировать технологии переработки. «При текущем уровне наших знаний в этой отрасли и большой скорости прогресса мы рискуем стать заложниками одной технологии по крайней мере на период окупаемости кредита, который составит около 20 лет»,— отметил эксперт.

Яна Войцеховская, Алексей Кириченко