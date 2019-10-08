«Петербург-Концерт» открыл творческий сезон на новой площадке

Старейшая концертная организация России — «Петербург-Концерт» — открыла 89-й творческий сезон на новой площадке «Екатерининское собрание». Напомним, открытие камерного зала после ремонта в историческом здании на набережной канала Грибоедова, 88-90 состоялось в мае этого года.

С началом нового сезона на новой площадке коллектив «Петербург-Концерта» поздравили вице-губернатор города Владимир Кириллов и председатель комитета по культуре Константина Сухенко. Музыкальным почином сезона стало выступление в Екатерининском собрании Государственного рогового оркестра под управлением Сергея Поляничко.

Ранее “Ъ-СПб” писал о намерении петербургских властей открыть в ближайшее время в здании Екатерининского собрания еще один концертный зал — на 1 тыс. человек. В настоящий момент специалисты уже приступили к проектированию будущего театрального пространства.