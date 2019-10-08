Четыре кольца и 18 лунок

Спорт и азарт – важнейшие составляющие ДНК бренда Audi, поэтому компания уделяет большое внимание тем видам спорта, которые наиболее полно раскрывают философию марки. Гольф – это игра для истинных аристократов, которая очаровывает педантичной точностью, отточенной техникой и уникальной атмосферой, царящей на поле.

Автомобили эксклюзивной серии Audi A7 Sportback Ultra Nova GT доступны в шоурумах дилеров с сентября 2019 года.

Уже второй год подряд крупнейший в России любительский турнир по гольфу прошел под эгидой Audi. Для марки это уже традиция: Audi поддерживает крупнейшие соревнования гольфистов по всему миру вот уже более двадцати лет. Технологичность, уникальная стилистика и неповторимая атмосфера, свойственные этому старейшему и аристократичному виду спорта, также присущи и бренду Audi.

В этом году в «Завидове» в рамках турнира Audi Golf Cup состоялась премьера эксклюзивной серии Audi A7 Sportback Ultra Nova GT, выпущенной ограниченным тиражом в 111 автомобилей в мире. Российским покупателям эксклюзивно будет доступно 15 автомобилей. Пятидверное купе Audi A7 Sportback предлагается с бензиновым двигателем 55 TFSI мощностью 340 л.с., полным приводом quattro и расширенным списком оснащения, среди которого – адаптивная пневматическая подвеска с регулировкой жесткости амортизаторов, высококлассная акустическая система Bang & Olufsen 3D Advanced Sound System, пакеты ассистирующих систем «Путешествие» и «Город», парковочный ассистент plus с камерами кругового обзора, система динамического рулевого управления, фары HD Matrix LED с Audi Laser Light, пакет Infotainment, панорамная крыша, 20-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport дизайна «5 двойных рукавов» Titan Matt и многое другое. Audi A7 Sportback Ultra Nova GT предлагается в эксклюзивном цвете кузова – фиолетовый Merlin Pearl Effect. Интерьер автомобиля также получил особое оформление, призванное подчеркнуть уникальность автомобилей лимитированной серии.

Секретное место

12 сентября в секретном пентхаусе Bentley Rooms «Резиденции Тверская» состоялась российская премьера абсолютно нового Flying Spur. Квинтэссенция британского стиля, интригующая, таинственная атмосфера «современной алхимии» и захватывающий вид на центр Москвы встречали гостей закрытого показа роскошного спортивного седана.

Новый Flying Spur оснащается усовершенствованным 6,0-литровым двигателем W12 и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, которая переключает передачи еще быстрее, плавнее и эффективнее. Мощность двигателя составляет 635 л.с., крутящий момент 900 Н·м. Разгон автомобиля от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 333 км/ч. Впервые капот современного Flying Spur украшен выдвигающейся эмблемой в виде крылатой литеры «В». Модель можно оснастить первым в автомобильной индустрии трехгранным поворотным дисплеем. Впервые в отделке используется кожаная обивка панелей дверей с трехмерным ромбовидным тиснением. В качестве дополнительной опции для Flying Spur предлагаются вставки из нового шпона Crown Cut Walnut, полученного методом прямого среза, что придает покрытию современный вид.

Как подчеркнул в своем приветственном слове к гостям глава марки Bentley в России Кристиан Шлик: «Новый Flying Spur разработан “с чистого листа” и собирается вручную на единственном заводе в Крю. От модели-предшественника осталось только лишь название».

Этапы разработки дизайна были представлены уникальной галереей скетчей. В лобби комплекса расположилась скульптура новой Flying B. Созданная в годовщину столетнего юбилея Bentley, эмблема обрела новый дизайн, соответствующий стилистике нового века. Роскошную атмосферу секретных апартаментов Bentley Rooms подчеркнула новая коллекция мебели и аксессуаров для дома Bentley Home. В рамках эксклюзивного мероприятия также была представлена Bentley Collection – одежда и аксессуары для мужчин и женщин в стиле легендарной английской марки.

Нехоженые тропы

Верфь Sanlorenzo, которая более 60 лет строит уникальные яхты, и итальянское подразделение BMW в рамках крупнейшей в Средиземноморье тематической выставки Genoa Boat Show представили инсталляцию «Ковчег», созданную Пьеро Лиссони. Итальянский архитектор и дизайнер переосмыслил корпус яхты Sanlorenzo SX112, представив ее как ковчег с неординарной формой, который содержит в себе два автомобиля BMW X7 и иллюстрирует их эволюцию. Машины предстали в необычном виде, как будто они отлиты из металла, превратившись таким образом в футуристические скульптуры. Инсталляция призывает следовать своему курсу, находя при этом новые для себя маршруты. Именно так человечество завоевывает новые пространства, ставит новые цели, исследует новые горизонты – в непрерывном движении, не только на море или на суше, но также в дизайне и технологиях.

Да здравствует электричество!

Теперь в парке каршеринга «Яндекс.Драйв» есть электромобили, а именно Nissan Leaf, перемещаться на которых клиенты сервиса смогут по всему городу и за его пределами, но вернуть автомобиль нужно будет внутри Садового кольца. Зарядкой машин будут заниматься специалисты «Яндекс.Драйва», а проходить регулярное техническое обслуживание Nissan Leaf будут у официального дилера, компании Major. В Nissan отмечают, что этот проект важен для компании, так как электромобили являются ключевым звеном стратегии Nissan Intelligent Mobility, ориентированной на развитие автомобильного будущего. «Мы вместе с “Яндекс.Драйвом” очень рады возможности предложить москвичам протестировать и оценить в реальных городских условиях полностью электрический Nissan Leaf. Этот проект нацелен прежде всего на изучение потребительских качеств электрокара в условиях российского мегаполиса. С нетерпением ждем первых отзывов пользователей каршеринга», – отметил Андрей Акифьев, управляющий директор Nissan в России.

Особое внимание

Инвестиционное аналитическое агентство RobecoSAM специализируется на тематике социально ответственных инвестиций, оценивает экономические, финансовые и экологические показатели, которые определяют устойчивое развитие компаний. По его исследованиям Pirelli в очередной раз признан мировым лидером в секторе «Автокомпоненты» по показателям индекса устойчивого развития Dow Jones. Общий показатель компании составил 85 баллов, что на 49 единиц выше среднего показателя по сектору. В рейтинге приняли участие более двух тысяч крупнейших мировых компаний из 61 промышленного сектора. При этом только 10 процентов участников рейтинга получили оценку, необходимую для включения в индекс. Pirelli уделяет особое внимание направлению устойчивого развития, инвестируя в экологически безопасные технологии производства, бережному отношению к ресурсам, участвует в жизни и развитии сообществ в регионах своего присутствия, поддерживая благотворительные и волонтерские проекты.

Локализация углубляется

Volkswagen Group Rus вкладывает значительные усилия в развитие как автомобильной отрасли в России, так и индустрии автокомпонентов. В конце сентября компания выступила организатором «Недели поставщиков», в которой приняли участие 50 компаний, готовых поставлять свою продукцию для производства концерна Volkswagen в России. Мероприятие прошло в технопарке «Грабцево» в Калуге. Генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович отметил: «В 2018 году на российских производственных площадках компании было выпущено 200 тысяч автомобилей марок Volkswagen и Skoda. Это стало возможно в том числе благодаря эффективной работе с локальными поставщиками». Компания постоянно работает над углублением локализации своего производства в России и заинтересована в расширении наименований локальных компонентов в производимых моделях».

Взгляд на мир

В преддверии международной арт-ярмарки современного искусства Cosmoscow, автомобильным партнером которой второй год подряд выступает марка Audi, в инновационном шоуруме Audi City Moscow состоялась эксклюзивная презентация проекта «Океан. На дне 3D» Ростана Тавасиева. Источником вдохновения для художника стала картина Анри Матисса «Красные рыбки», и он сделал рыбок объемными и будто отпустил их в свободное плавание по пространству выставки, а на экране одновременно транслировались два изображения, пропущенные через фильтры. Красный – это фильм «Коралловый рай», синий – постановка Максима Горького «На дне» в театре «Современник». Автор перформанса предоставляет зрителям решать самим, сквозь какой фильтр им смотреть на реальность. Проект «Океан. На дне 3D» вошел в параллельную VIP-программу Cosmoscow; среди гостей презентации были также знаменитые поклонники марки: Ксения Собчак, Елена Крыгина, Константин Андрикопулос и многие другие.