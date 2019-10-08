Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию в Сирии из-за обострения ситуации на северо-востоке страны.

«Состоялся также обмен мнениями по поводу начала работы Конституционного комитета Сирии. Участники совещания отметили, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

В Кремле уточнили, что во время встречи также были подняты «текущие вопросы внутрироссийской повестки дня». Что именно за вопросы обсуждались, не уточняется.

Напомним, несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало военной операции в регионе и объявил о стягивании дополнительных турецких войск к границе Сирии. Позже стало известно, что турецкие ВВС нанесли удары по штабу курдских формирований на северо-востоке Сирии.

О развитии конфликта в регионе — в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».