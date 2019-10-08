Российским вокзалам придадут европейский лоск

Бизнес-залы на российских вокзалах станут похожи на европейские. ОАО «Российские железные дороги» ищет подрядчика, который сможет разработать новую единую концепцию для зон повышенной комфортности на вокзалах в России. Компания должна будет отталкиваться от европейского опыта. Такой лот опубликован на сайте госзакупок. С подробностями — Сергей Гусев.

Новому партнеру РЖД предстоит понять, чем премиальные лаунж-зоны на вокзалах в Амстердаме, Париже и Франкфурте-на-Майне отличаются от бизнес-залов на вокзалах Воронежа и Нижнего Новгорода. В итоге подрядчик должен предложить единые технические требования к дизайну залов, персоналу, организации питания и обозначить, какие услуги будут пользоваться спросом у пассажиров. Сейчас больше 100 вокзалов по России оборудованы зонами повышенной комфортности. Год назад, например, бизнес-зал открылся на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. В пресс-службе РЖД его дизайн описывали как минималистичный с элементами лофта: кожаные диваны, кафе, Wi-Fi, рядом с каждым местом будет находиться зарядка для телефона.

Вход для пассажиров спальных вагонов и класса люкс бесплатный, как и для тех, кто путешествует бизнес-классом скоростных поездов. Для всех остальных первый час нахождения в бизнес-зале стоит 350 руб., второй и следующие часы дешевле. Примерно такие же тарифы на вокзалах в Москве. Обстановка в этих залах однозначно оставляет желать лучшего, поделился впечатлениями генеральный директор Universal Music Russia Дмитрий Коннов: «Я был пару раз в залах Москвы и Питера, но, если честно, было ощущение, что, за исключением названия, мы вернулись в какое-то советское прошлое.

Я думаю, что в Европе железная дорога выполняет совершенно другую функцию в силу просто географических особенностей — там не существует таких больших стран.

Вы приезжаете фактически ко времени отправления поезда, и люди там доплачивают не за обслуживание на вокзале, а за обслуживание в вагоне. Большинство из них, насколько я знаю, такими залами даже не пользуется».

В предоставляемые услуги в бизнес-залах на вокзалах в России сейчас, например, входит распечатка документов, душ, консультации по поводу городских достопримечательностей, где-то работают библиотеки и даже парикмахерские. Модернизация необходима, при этом больших затрат она не потребует, считает гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «Не надо делать что-то экзотическое. Очень важно, чтобы эти помещения были удобно расположены с точки зрения локации на вокзале. Если они еще вступят в какое-то партнерство, чтобы системы доступа были интегрированы либо с кредитными картами премиального класса, либо, может быть, были проведены даже какие-то совместные проекты с авиакомпаниями, то это создаст дополнительные преимущества».

Эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге настроен более скептично. По его мнению, бизнес-залы на вокзалах не востребованы в России, и вкладываться в их развитие бессмысленно: «Знаете, какая наполняемость в “Сапсане” в бизнес-классе? В лучшие дни — это 50%. Большинство выбирает самолет, потому что это быстрее. Что касается стыковочных рейсов, на которые точно так же рассчитываются эти бизнес-залы, я не понимаю, о чем тут можно говорить. В России поезд, который разгоняется до 160 км/ч, до сих пор считается скоростным».

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В РЖД ждут, что подрядчик опишет в концепции, как бизнес-залы смогут более эффективно зарабатывать на своих услугах. Впрочем, по словам аналитиков, даже в Европе рентабельность премиальных залов отдыха невысокая, поскольку такие зоны — скорее имиджевые проекты.

По данным сайта госзакупок, ОАО РЖД готово заплатить за концепцию по развитию вокзальных бизнес-залов 3,5 млн руб.