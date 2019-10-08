Расследуется дело об избиении задержанного в МО МВД России «Саратовский»

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) сотрудниками МО МВД России «Саратовский». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с 24 по 25 сентября 2019 года трое сотрудников полиции в служебном помещении избили 32-летнего задержанного по подозрению в совершении преступления гражданина, а также причинили ему ожоги нагревающимся прибором, предположительно, утюгом. Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева