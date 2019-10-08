ИКМО «Екатерингофский» хранит бюллетени для голосования в бутик-отеле

Избирательная комиссия муниципального округа «Екатерингофский» распорядилась назначить местом хранения избирательных бюллетеней здание по адресу: набережная Обводного канала, 130 (копия имеется в распоряжении редакции). Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», там находится бутик-отель «Гамма». Деньги на хранение выделены из муниципального бюджета.

Как сообщил “Ъ-СПб” руководитель кампании штаба Алексея Навального в Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александр Шуршев, место хранения бюллетеней неоднократно менялось: сначала это было помещение ИКМО на Нарвском проспекте, 16, потом — здание муниципальной администрации на Измайловском, 10. Кроме того, по словам господина Шуршева, муниципалитет располагает неиспользуемыми помещениями на улице Шкапина, 2.

“Ъ-СПб” обратился в ИКМО с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент выхода публикации ответ от муниципальной избирательной комиссии не поступил.

Олег Дилимбетов