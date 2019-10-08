Суд отклонил иск рэпера L'One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда. Тем самым суд оставил права на песни, клипы и товарный знак за лейблом Black Star.

В Хамовническом районном суде Москвы зарегистрирован еще один иск L'One к Black Star. Сумма исковых требований по нему составляет 147 млн руб.

В июне L'One заявлял, что его бывшие партнеры хотят забрать у него песни и сценическое имя. При этом он подчеркнул, что не дает подробных комментариев по поводу разбирательства с Black Star. По его словам, он не хочет, чтобы история «превратилась в балаган».