Дмитрий Проскура покидает пост директора филиала «Волга» «Ростелекома»

Вице-президент–директор макрорегионального филиала «Волга» «Ростелекома» Дмитрий Проскура покидает свой пост, который занимал с 2011 года. Он продолжит работу в главном офисе компании в Москве в должности вице-президента и будет курировать цифровизацию промышленности.

«Понятно, что какие-то приоритеты определятся в ходе работы, то есть какие отрасли более перспективны, какие будут во второй очереди, но в целом речь идет о цифровых решениях „Ростелекома“ в промышленности», – сообщил господин Проскура .«Бизнес News. Время зарабатывать»

Руководить филиалом «Волга» будет Иван Зима, работавший гендиректором ООО «Миранда-медиа» в Крыму (дочерняя компания «Ростелекома»). До 2014 года господин Зима занимал должность вице-президента–технического директора «Ростелекома», а с мая 2013 года – старшего вице-президента по развитию сетей связи компании.