Суд оставил в силе оправдательный приговор экс-координатору штаба Навального в Челябинске

Сосновский районный суд Челябинской области оставил в силе оправдательный приговор по уголовному делу бывшего координатора штаба Алексея Навального в Челябинске Бориса Золотаревского, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью (по ч. 1 ст. 115 УК РФ) сотруднику частного охранного предприятия. Об этом активист написал в своем «Телеграм-канале».

В июле этого года мировой судья участка №2 Сосновского района признал господина Золоторевского невиновным. Однако «потерпевший» обжаловал это решение.

Напомним, конфликт между активистом и сотрудников ЧОП произошел летом 2018 года на подъезде к поселку Томино.