«Русэнергосбыт» займется снижением потребления

«Системный оператор» (СО) провел второй отбор агрегаторов спроса, в тестовом режиме управляющих снижением нагрузки потребителей в пиковые часы. Большую часть квот (76,2%, или 38,1 МВт из 50 МВт) получили структуры владельца ЕСН Григория Березкина «Русэнергосбыт» и «Энергосбытхолдинг». За снижение нагрузки и агрегаторы, и потребители будут получать плату с энергорынка. Сумма вознаграждений для всех победителей будет символической — 24 млн руб. за три месяца, по оценкам аналитиков, однако так игроки подготавливаются к запуску механизма ценозависимого снижения потребления (demand response) на постоянной основе.

«Русэнергосбыт» (РЭС, структура итальянской Enel и ЕСН Григория Березкина) заняла практически весь рынок управления спросом в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал), получив на конкурсе 95% объема мощности, или 36,85 МВт, по средней цене 93 тыс. руб. на 1 МВт в месяц. С октября по декабрь 2019 года РЭС будет управлять потреблением девяти клиентов, в том числе КамАЗа, ГАЗа, «Линде Газ Рус» и «АБ ИнБев Эфес» и др. Кроме того, небольшой объем в 0,37 МВт за 90 тыс. руб. на 1 МВт в месяц получила еще одна структура господина Березкина, «Энергосбытхолдинг» (ему, по данным «СПАРК-Интерфакса», через ООО «Гаммафинанс» принадлежит 80% компании). Оставшиеся 1,8 МВт, согласно протоколу СО, распределили между собой ЛУКОЙЛ, «Атомэнергосбыт», «ЕЭС-Гарант» (структура «Т Плюс») и другие сбытовые компании.

Во второй ценовой зоне (Сибирь) структуры господина Березкина «Русэнергосбыт Сибирь» и «Энергосбытхолдинг» тоже получили небольшую долю рынка (0,89 МВт). Но основные объемы (более 8 Мвт из квоты в 11 Мвт) забрали «Энергокомпания Фарадей» и «Новосибирскэнергосбыт».

Первый отбор агрегаторов спроса СО проводил в июне 2019 года. Победители управляли нагрузкой клиентов с июля по сентябрь 2019 года. В СО “Ъ” сообщили, что в июле у всех агрегаторов было по одному снижению по рыночным условиям, а в августе и сентябре все агрегаторы снижали потребление клиентов лишь для подтверждения технических возможностей. За снижение потребления и агрегатор, и потребитель получают вознаграждение. За июль—сентябрь участники механизма получили в общей сложности 50 млн руб., сообщили “Ъ” в СО. Агрегатор и потребитель сами договариваются о том, как распределять эти деньги между собой.

В первом отборе РЭС также забрал максимальный объем снижения потребления с самой высокой ценой, получив 19 МВт за 600 тыс. руб. на 1 МВт в месяц в первой ценовой зоне.

При этом во втором конкурсе конкуренция резко возросла. В первой зоне суммарный объем предложений более чем в три раза превысил квоту — при ее объеме 39 МВт было подано 152,8 МВт заявок. Во второй ценовой зоне при квоте в 11 МВт было получено заявок на 21,2 МВт., по данным СО.

Из-за роста спроса со стороны участников энергорынка цена оказания услуг агрегатора тоже упала.

Так, в первой ценовой зоне максимальный уровень цены снизился почти в пять раз, до 99 тыс. руб. на 1 МВт в месяц, говорит глава направления «Электроэнергетика» центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов. Вместе с этим снизятся и вознаграждения для участников проекта, говорит Николай Посыпанко из Vygon Consulting. По его оценкам, агрегаторы и потребители за три месяца смогут получить около 24 млн руб.

Гендиректор «Атомэнергосбыта» Петр Конюшенко говорит, что участие компании в конкурсе обусловлено запросом со стороны клиентов, которые готовы сейчас участвовать с минимальной выгодой для себя только для наработки компетенций. При этом «Атомэнергосбыт» хочет в рамках пилотного проекта понять все возможные риски и проработать способы их нивелирования. По оценкам господина Конюшенко, максимальный ожидаемый объем разгрузки по всем потребителям компании может достигнуть более 2 МВт.

Компании завоевывают долю нового рынка для того, чтобы заработать в будущем, когда механизм запустят на постоянной основе, считает Хохлов. В СО “Ъ” сообщили, что пилотный проект по управлению нагрузкой потребителей будет проходить и весь 2020 год. При этом на 2020 год возможная квота установлена в размере 0,5 % спроса на мощность (примерно 700 МВт по первой ценовой зоне и 200 МВт по второй), но точная величина квоты будет определена при определении ФАС предельного объема средств на оплату услуг агрегаторов.

Полина Смертина