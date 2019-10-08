Петербурженка отсудила у России €5,7 тыс. за задержание на оппозиционном митинге

Жительница Санкт-Петербурга Катерина Корнеева отсудила у российского государства более €5,7 тыс. (€3,25 тыс. — компенсация морального вреда и €2,5 тыс. — судебные издержки) в Европейском суде по правам человека. В 2017 году ее задержали на Марсовом поле во время несогласованной акции, которая была организована сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

Гражданку Корнееву оштрафовали по статьям 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованиям сотрудника полиции) и 20.2 (нарушения правил проведения митинга).

В ЕСПЧ сочли, что российское правосудие нарушило пятую (защита личной свободы неприкосновенности в контексте возможного лишения свободы) и шестую (право на справедливое и публичное разбирательство) статьи Европейской конвенции по правам человека.

Обвинение по двум статьям КоАП РФ было признано привлечением к ответственности за одно и то же деяние.

Олег Дилимбетов