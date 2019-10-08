Vodafone закроет тысячу салонов связи в Европе

Vodafone Group намерена закрыть 15% от 7700 салонов связи компании, работающих сейчас по всей Европе. Таким образом, закрыто будет более 1100 магазинов британского мобильного оператора, сообщает Reuters со ссылкой на слова генерального директора компании Ника Рида.

При этом сокращения не коснутся британского рынка. Наоборот, компания намерена продолжить открывать там новые салоны связи. В сентябре Vodafone объявила о намерении открыть 24 дополнительные точки продаж в Британии до конца этого года и еще около 50 в следующем году.

Кроме того, господин Рид отметил в ходе конференции в Дюссельдорфе, что 40% оставшихся магазинов компании будут перепрофилированы. Они либо будут расширены до крупных торговых площадок, либо, напротив, станут маленькими киосками, где посетители будут только забирать заказы, сделанные в онлайне.

Кирилл Сарханянц