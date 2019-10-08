В Сочи застройщика будут судить за незаконную продажу квартир на 370 млн рублей

Первый заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Сочи Нумана Байрамовича, сообщила прокуратура края. Господин Байрамович, бывший владелец крупной строительной фирмы «АЛК++Компани», обвиняется в организации мошеннической схемы хищения средств дольщиков ЖК «Солнечный пляж» на 370 млн руб. Высотное здание у кромки воды в Адлере, застройщиком которого была жена господина Байрамовича — Наталья, признано самостроем и в настоящее время демонтируется.

По версии следствия, Нуман Байрамович совместно с иными лицами, в том числе из числа близких родственников (уголовное дело в отношении которых выделено в связи с их розыском), в период с 2014 по 2018 годы организовал незаконное строительство многоквартирного жилого дома, состоящего из 3 литеров, в которых реализовал квартиры, потерпевшими признаны 78 человек. Господин Байрамович находится в СИЗО, пять других обвиняемых объявлены в международный розыск. ООО «АЛК++Компани» занималась строительством горно-туристического комплекса «Газпром» в Красной Поляне, здания морского порта Сочи, санатория «Заполярье» и других объектов. Некоторое время назад Нуман Байрамович, находясь в СИЗО, передал права на бизнес троим гражданам России.

Более подробно о том, почему было признано самостроем здание в Адлере — в материале “Ъ-Юг” «Сочинский “Элизиум Хаусг” теряет опору»

Анна Перова, Краснодар