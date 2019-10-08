Цены на товары и услуги в Краснодарском крае снизились на 0,4%

В сентябре текущего года по сравнению с августом потребительские цены на товары и услуги в Краснодарском крае снизились на 0,4%. В сравнении с декабрем 2018-го рост отмечен на уровне 2,2%, в сравнении с сентябрем 2018 года – на 0,3%, а в сравнении с декабрем 2017-го – на 2,6%, сообщает Краснодарстат.

Согласно статистике, в сентябре цены снизились на морковь (на 16,2%), виноград (на 14,5%) и лук (на 14,3%). Подорожали апельсины (на 13,3%), лимоны (на 3,5,%) и чеснок (на 2,2%).

Кроме того, подорожали мужские куртки из натуральной кожи на 6%, обрезные доски, электродрели, школьные тетради и прочее (на 2-3,8%). В пределах 1–3,3% снизились цены на сотовые телефоны, некоторые стройматериалы и электротовары.

Среди услуг пассажирского транспорта снизились тарифы на авиаперелеты экономклассом (на 23,6%) и проезд в поездах дальнего следования (на 18%). Стал дешевле проезд в такси (на 2,1%), но повысились тарифы на проезд в пригородном поезде и междугородном автобусе (на 5% и 1,6% соответственно).

Василий Хитрых