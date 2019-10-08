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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

На благоустройство воронежских дворов в 2020 году выделят 225 млн рублей

В 2020 году на комплексное благоустройство дворов в Воронеже будет выделено 225 млн руб., сообщила пресс-служба мэрии Воронежа со ссылкой на заявление мэра Вадима Кстенина. Списки дворов сформированы на много лет вперед. В рамках выделенных средств по программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018-2024 годы» благоустроены 74 двора. Общий процент выполнения благоустройства дворов по городу составляет 99%. В полном объеме работы завершены на 65 дворовых территориях, по оставшимся девяти предстоит доустановить лавочки.

Ирина Лобанова


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