На благоустройство воронежских дворов в 2020 году выделят 225 млн рублей

В 2020 году на комплексное благоустройство дворов в Воронеже будет выделено 225 млн руб., сообщила пресс-служба мэрии Воронежа со ссылкой на заявление мэра Вадима Кстенина. Списки дворов сформированы на много лет вперед. В рамках выделенных средств по программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018-2024 годы» благоустроены 74 двора. Общий процент выполнения благоустройства дворов по городу составляет 99%. В полном объеме работы завершены на 65 дворовых территориях, по оставшимся девяти предстоит доустановить лавочки.

Ирина Лобанова