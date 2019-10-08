Почти 78 га земель под застройку на окраине Воронеже переведут в сельхозугодья

Участку площадью 78 га в микрорайоне Шилово на окраине Воронежа, находящемуся в аренде у ООО «Выбор» депутата Воронежской облдумы Александра Цыбаня до мая 2056 года, хотят изменить фукнциональную зону — с застройки многоэтажными жилыми домами на земли сельскохозяйственных угодий. Соответствующее постановление о проведении публичных слушаний по проекту изменений в генплане облцентра и правилах землепользования и застройки опубликовано на сайте мэрии Воронежа. Слушания назначены на 8 ноября.

Ранее стало известно, что мэрия Воронежа готовит внесение изменений в генплан в части изменения функциональной зоны трех участков, два из которых принадлежат крупнейшему застройщику региона ДСК на праве аренды, а третий — ООО «Выбор» (второй по объемам застройщик региона), с зоны перспективной застройки многоэтажными жилыми домами на зону сельскохозяйственных угодий. Данные участки (около 340 га) обозначены как земли «с очень дальней перспективой освоения». Вопрос о необходимости жилищного строительства на них будет рассмотрен в рамках генерального плана развития Воронежа на 2021–2041 годы, отмечают в мэрии. Перевод земель под жилищное строительство обратно под аграрное направление, по данным управления архитектуры города, осуществляется в облцентре впервые.

Подробно о планах ДСК на подобные земли — в публикации “Ъ-Черноземье” «ДСК вычитает этажи».

Ирина Лобанова