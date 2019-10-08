В Каменске разыскивают водителя, сбившего двух несовершеннолетних

В отношении жителя Каменска возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и оставление места происшествия (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемый 4 октября около 22:00 управлял автомобилем «Мазда» и на ул. Молодежной в хуторе Груцинов Каменского района сбил двух девушек 17 и 15 лет, после чего скрылся с места происшествия.

Одна из пострадавших скончалась на месте ДТП, а вторая находится в тяжелом состоянии в больнице. Личность водителя установлена, он объявлен в розыск.

Дарья Голякова