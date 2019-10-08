В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Ночью и утром вторника, 9 октября, на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, а также шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.

На реках курорта возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах возрастает риск схода селей малого объема.

Кроме того, ночью и утром 9 октября над Черным морем на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей.

Как сообщают в краевом Гидрометцентре, вечером и ночью в большинстве районов Краснодарского края обещается дождь и гроза. Вечером и ночью в отдельных районах будет сильный дождь. Ветер прогнозируется северо-западным с переходом на юго-восточный скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью и утром порывы ветра прогнозируются местами до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +4…+9°, днем +13…+18°.

Василий Хитрых