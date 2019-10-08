На Ставрополье компания поставила университету 272 кг просроченного мяса птицы

ООО «ТПП «Кубань» поставило в службу питания Северо-Кавказского Федерального университета 272 кг просроченных охлажденных бедер цыплят бройлеров, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике. Так, срок годности у мяса, поставленного 9 сентября, истек 27 августа.

В отношении ООО «ТПП «Кубань» и ее руководителя Управление Россельхознадзора возбудило административные дела по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем требований технических регламентов). В пресс-службе „Ъ-Юг“ рассказали, что дела находятся на рассмотрении. Предприятию грозит штраф 300-600 тыс. руб., а его руководителю — 10-20 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТПП «Кубань» учреждено в Ставрополе в 2006 году с основным видом деятельности «торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты». Компанией владеют Алексей Байрамуков (36,67%), Мурат Байрамуков (36,67%) и Василий Звада (26,67). Выручка компании за прошлый год составила 123,6 млн руб., прибыль — 2 млн руб.

Дарья Голякова