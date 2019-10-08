Петербургских дачников заблокировали в Никольском за создание незаконных съездов к дороге

Дома жителей садоводства «Сокол-1», расположенного в городе Никольское Тосненского района Ленобласти, отрезаны от региональной дороги «Ульяновка – Отрадное». Специалисты дорожных служб в настоящий момент перекапывают 32 нелегально построенных ими съезда к дачным участкам. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства Ленобласти.

Как уточнили в комитете, работы на объекте по предписанию ГКУ «Ленавтодор» выполняет техника Тосненского ДРСУ. Владельцы дачных участков полностью засыпали водоотводную канаву из-за чего дорога начала разрушаться. Администрация Никольского и сами дачники неоднократно получали предписания от дорожников получить технические условия у «Ленавтодора» и сделать съезды безопасными, однако документ был ими проигнорирован.

Напомним, что региональная трасса «Ульяновка – Отрадное» позволяет транспорту напрямую попадать из Тосненского района в Кировский без заезда в Петербург. Интенсивность движения по этой автодороге составляет свыше 10 тыс. машин в сутки.