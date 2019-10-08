Ростовская АЭС готова к работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок

На Ростовской АЭС прошла проверка готовности к работе в зимних условиях. Комиссия во главе с главным инженером атомной станции Андреем Горбуновым проанализировала отчёты и доклады руководителей структурных подразделений, провела осмотр территории, зданий и сооружений, электротехнического оборудования, инженерных коммуникаций, тепловых сетей, теплофикационных и котельных установок и гидротехнических сооружений. Члены комиссии установили, что на предприятии выполнен полный комплекс работ по готовности к надёжной и стабильной работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок. Работы проводились в соответствии с утверждённым Планом мероприятий по подготовке Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2019-2020гг., всего было запланировано и выполнено почти 300 мероприятий.



Среди них: проведение внеплановых инструктажей персоналу с учётом выполняемых обязанностей в период ОЗП; обеспечение персонала зимней спецодеждой и обувью: создание в подразделениях необходимого запаса дизельного, компрессорного, турбинного и других горюче-смазочных масел для технического обслуживания и ремонта технологических систем и оборудования АЭС.

Также были проведены цеховые противоаварийные тренировки по темам, связанным с работой оборудования в зимних условиях. Персонал атомной станции продемонстрировал высокую степень готовности к действиям в условиях пониженных температур и экстремальных погодных ситуаций.

По итогам проверки рекомендовано выдать «Паспорт готовности Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов».

«Руководство станции предъявляет высокие требования к готовности оборудования энергоблока. Проведённый капитальный планово-предупредительный ремонт энергоблока №4 в августе-сентябре этого года, оформление необходимой документации дают все основания утверждать, что и в холодное время года Ростовская атомная станция будет работать стабильно, безопасно и надёжно», - отметил заместитель председателя комиссии, заместитель главного инженера по ремонту Ростовской АЭС Иван Малахов.

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Доля Ростовской АЭС в выработке Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга, в состав которой входят 13 региональных энергетических систем – субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, составляет около 30%. Электроэнергия атомной станции поступает в ОЭС Юга России по семи линиям напряжения 500 кВ и 4 линиям напряжением 220 кВ. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Блок №1 введён в промышленную эксплуатацию в 2001 г., №2 — в 2010 г., №3 — в 2015 г., №4 – 28 сентября 2018 года.Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС