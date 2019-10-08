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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

ДСК разработает проект планировки для строящегося воронежского ЖК «Европейский»

Мэрия Воронежа дала задание на подготовку документации по разработке проекта планировки территории, ограниченной улицами Красноармейская, Красных партизан, Коперника площадью 6 га на основании заявления ООО «Энергоавтомат», следует из соответствующего постановления. Речь идет о проекте высотного жилкомплекса «Европейский» в рамках реновации площадки бывшей макаронной фабрики — 5 га в центре Воронежа. Проект еще с 2016 года реализует АО «Домостроительный комбинат» (ДСК, контролируется семьей сенатора Сергея Лукина) через ООО «Энергоавтомат». Участок расположен в районе частного сектора на правобережных склонах Воронежа. Согласно планам ДСК, население ЖК «Европейский» должно составить 9,8 тыс. человек, общая площадь жилых помещений — 132,5 тыс. кв. м.

Ранее на публичных слушаниях по изменению функциональных зон участков с увеличением высотности более девяти этажей местные жители бойкотировали планы ДСК. Проект изменений функциональных зон для семи участков был представлен главе города, который одобрил планы крупнейшего застройщика региона.

Ирина Лобанова


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