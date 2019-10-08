Туристическая компания «Феном Тур» перестала работать в Петербурге

В Петербурге прекратили работу девять офисов туристической компании «Феном Тур». Она функционировала как агентская сеть по франчайзингу с TUI, Tez Tour, «Пегас Туристик» и Coral Travel.

Как сообщает АБН, о закрытии офисов компании стало известно в начале октября. На появившихся на дверях офисов табличках сообщалось, что по всем вопросам клиентам необходимо обращаться в полицию или к туроператорам, от которых продавались туры.

По данным специализированного портала TourDom.ru, «Феном Тур» с TUI работал под юрлицом ООО «Статус». В настоящий момент работа с клиентами, купившими путевки в «Феном Тур», ведется в других турфирмах.

При этом сайт «Руспрофайл» информирует, что компания ООО «Туроператор "Феном Тур" была ликвидирована в Петербурге еще в 2012 году. Ее руководителем числился Павел Федоров. Других компаний с аналогичным или похожим названием с того времени не регистрировалось.