Адыгея примет участие Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019»

В Москве с 9 по 12 октября пройдет 21-ая Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2019», организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ. Традиционно в выставке принимает участие делегация Адыгеи под руководством Главы РА Мурата Кумпилова.



В течение четырех дней главное аграрное событие страны представит все самое интересное и важное для отрасли: проходящие первые испытания инновационные разработки, широко применяемые в агробизнесе современные технологии, лучшие породы сельхозживотных, уникальные региональные продуктовые бренды.

Глава Адыгеи подчеркнул, что республика придает большое значение участию в выставке, которая дает возможность, с одной стороны, продемонстрировать свои достижения в отрасли, с другой – обменяться опытом, заключить новые деловые контакты.

Мурат Кумпилов также отметил, что в Адыгее проводится большая работа по развитию агропромышленного комплекса, который занимает ведущее место в структуре экономики республики. Применяется комплекс мер для повышения экономического эффекта от хозяйственной деятельности аграриев.

«С этой целью определены целевые показатели в рамках национальных проектов, уже ведется работа по их достижению. Серьезное внимание уделяется выращиванию плодово-ягодных и овощных культур. Поставлена задача наращивать объемы производства как растительной, так и животноводческой продукции. Эта деятельность сегодня подтверждается конкретными результатами. Один из основных – продукция из Адыгеи соотносится со знаком качества, экологичности и востребована у покупателей. Главные продовольственные бренды будут представлены на выставке «Золотая осень». Уверен, экспозиция нашей республики привлечет особое внимание посетителей выставки», – отметил Мурат Кумпилов.

Брендовая продукция предприятий АПК Адыгеи будет представлена в 75-м павильоне выставочного комплекса ВДНХ в рамках выставки «Регионы России. Зарубежные страны».

В формировании выставочной экспозиции Адыгеи принимают участие более 30 ведущих предприятий отрасли. Среди них уже известные широкому потребителю торговые марки, как «Адыгейский сыр», «Адыгейская соль», «Адыгейский чай». Большой ассортимент представленной на выставке продукции также включает: соки, масло растительное, хлебобулочные и кондитерские изделия, детское питание, мед, колбасные изделия, овощи, фрукты и т.д.

Ознакомиться и продегустировать эти товары можно будет на экспозиционной площадке Республики Адыгея, которая сформирована с учетом национального колорита.

Предприятия и организации АПК республики смогут продемонстрировать результаты своей деятельности и в конкурсных номинациях выставки «Золотая осень - 2019».

Также в рамках деловой программы выставки 9 октября 2019 года планируется подписание инвестиционного соглашения между Республикой Адыгея и ООО «Мирный-Адыгея». Предметом соглашения станет реализация на территории Майкопского района республики инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарного комплекса по производству и переработке козьего молока на 2000 голов дойного стада». Сегодня это один из перспективных проектов с учетом спроса на данный вид молока на российском рынке и задач по увеличению производства адыгейского сыра, покрытия потребностей российского рынка в этой экологически чистой брендовой продукции. Практически в Адыгее создадут первый в России сельскохозяйственный кластер в сфере молочного козоводства.