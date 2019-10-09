Перевозчики выступили на «Вис»

Депутаты новосибирского заксобрания намерены рекомендовать губернатору Андрею Травникову лишить «Экологию-Новосибирск» (входит в группу «Вис») статуса «мусорного» регоператора. Решение было принято по итогам совещания, собранного по просьбе перевозчиков ТКО. По их данным, долги рег­оператора на 1 сентября только по шести транспортным компаниям из 12 превысили 400 млн руб. В свою очередь, правительство области рекомендовало перевозчикам через суд взыскивать с «Экологии-Новосибирск» задолженность за вывоз мусора.

Депутаты заксобрания Новосибирской области будут рекомендовать главе региона Андрею Травникову лишить ООО «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил „Ъ“ заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному ком­плексу и тарифам заксобрания Вадим Агеенко. «Мы внесем вопрос об обращении к губернатору на заседание комитета по ЖКХ. Основной посыл — будем рекомендовать лишить „Экологию-Новосибирск“ статуса регоператора за систематическое неисполнение прямых обязательств в полном объеме»,— сказал он.

Решение об обращении было принято по итогам совещания, собранного по просьбе перевозчиков ТКО, которые пожаловались депутатам и региональной Общественной палате на проблему с долгами регоператора за вывоз мусора. Как сообщил на совещании Вадим Агеенко, их сумма только по шести компаниям из 12 составила 409 млн руб. В июле в письме к губернатору, которое подписали девять транспортных компаний, перевозчики указывали, что «Экология-Новосибирск», по их расчетам, задолжала им и мусорным полигонам около 700 млн руб. Перевозчики сообщили, что регоператор начал задерживать выплаты в полном объеме с апреля, принимая якобы лишь 60% выполненных услуг. Остальные 40% «мусорный» оператор обещал принять только после дополнительных проверок. В «Экологии-Новосибирск» такое решение тогда объясняли тем, что предъявленные перевозчиками к оплате объемы ТКО превышают объемы, которые учитывались при установлении тарифов. С жалобой на эти действия оператора транспортные компании обратились в ФАС, результаты решения контролирующего органа еще неизвестны.

«Должен быть разумный срок проверки перевозчиков регоператором, по ее результатам выносится решение о найденных нарушениях. Пока ни одна транспортная компания не получила ни одного официального акта проверки и акта выполненных работ за оказанные услуги в полном объеме. Понимания дальнейшей работы у нас нет, финансовые ресурсы на исходе»,— сказал на совещании представитель перевозчика ООО ТБО Кирилл Ритерман. Генеральный директор ООО «Новосибспецтранс» Алексей Сивицкий отметил, что единственный источник доходов перевозчиков ТКО — выплаты регоператора. Некоторые перевозчики доведены рег­оператором до крайности, отметил Вадим Агеенко: «Долги у ряда компаний составляют от 22 до 88 млн руб. Это не позволяет перевозчикам выплачивать зарплату, закупать ГСМ, выплачивать налоги. У двух перевозчиков субподрядчики разорвали договора и отказываются вывозить мусор»,— сказал Вадим Агеенко.

Перевозчики предложили регоператору выплатить долг и подписать акты выполненных работ в полном объеме. «Есть договор, мы представили отчеты, есть время на замечания, и если они в установленный срок не поступили, то выплаты должны быть произведены в полном объеме. Мы свои обязательства выполнили. Хотим получить деньги»,— сказал директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков.

Депутаты предложили гендиректору «Экологии-Новосибирск» Ларисе Анисимовой прямо ответить на вопрос о долгах перед перевозчиками и назвать тех, кто превысил объемы перевозки ТКО. «Я не спорю — регоператор должен рассчитаться»,— сказала она. По ее словам, все перевозчики превысили объемы. Депутаты на это заметили, что завышения объемов в разы, судя по предоставленным отчетам перевозчиков, нет. На вопрос Вадима Агеенко, готова ли группа «Вис» предоставить средства, чтобы погасить долги «Экологии-Новосибирск», Лариса Анисимова ответила: «Без комментариев».

«Я понимаю, что есть претензии по оплате. Но давайте это оставим в плоскости выяснения отношений коммерческих организаций…»— сказал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Заместитель губернатора Сергей Семка также отметил, что у каждой из сторон «есть возможность решить дело в суде». «Мы обязательно все требования, предъявленные к регоператору, доведем до конца: по подписанию актов сверки, по ознакомлению с материалами проверки, по нормализации расчетов. Я надеюсь, что это произойдет не позднее следующей недели. Нужно определить порядок проверки исполнения договоров. Этого нет, и из-за этого нестыковки. К следующему году регоператор подготовит договора, где будет определен такой порядок»,— пообещал он.

Оксана Павлова

Вадим Агеенко уточнил „Ъ“, что соглашением, заключенным между министерством ЖКХ и регоператором, предусмотрена субсидиарная ответственность сторон. «Мы задавали вопрос правительству региона, министерству ЖКХ — готово ли оно к тому, что придется рассчитываться из бюджета? В случае если одна из сторон не выполняет свои обязательства или частично их выполняет, убытки обязана погасить в полном объеме вторая сторона. То же касается убытков, которые понесут третьи лица, в данном случае перевозчики, от действий одной из сторон»,— сказал Вадим Агеенко.

Вице-спикер заксобрания Андрей Панферов назвал возникшую проблему «вопиющей»: «Я обязан от депутатского корпуса обратиться к губернатору. Чтобы завалить исполнение федерального закона, надо было как раз идти по тому пути и руководствоваться теми действиями, о которых мы говорим. Проблема очень серьезная, и если она в ближайшее время не будет решена кардинально, то она перейдет в политическую плоскость».

Оксана Павлова