Уголовное дело экс-мэра Миасса направили в суд

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело бывшего главы Миасса Геннадия Васькова, обвиняемого в превышении полномочий и покушении на получение взятки.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, по версии следствия, в 2017 году глава города распорядился выкупить на областную субсидию двухэтажное торговое здание для размещения в нем филиала детского сада по завышенной стоимости. За это мэр предложил заинтересованным лицам передать ему 1 млн руб. Превышая должностные полномочия, Геннадий Васьков подписал разрешение на реконструкцию объекта, а также разрешение на ввод здания в эксплуатацию, осознавая, что оно не соответствует требованиям. В результате продажи непригодного здания группа лиц (среди них предприниматель и депутат горсобрания Николай Рындин, начальник отдела дошкольного образования управления образования Миасса Татьяна Баева и эксперт-оценщик Сергей Богатырев) похитили из бюджета 24 млн руб. Взятку мэр, должен был получить после перечисления злоумышленникам средств по контракту, однако они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Материалы направлены для рассмотрения по существу в Миасский городской суд. Уголовные дела в отношении пяти лиц, совершивших хищение бюджетных средств, направлены в суд ранее.