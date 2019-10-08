В Ростовской области у наркокурьера изъяли 6 кг мефедрона

В отношении жителя Липецкой области, подозреваемого в сбыте наркотиков на территории Ростовской области, возбудили уголовное дело (ч.3 ст.30 п."г" ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ростовского ГУ МВД.

При личном досмотре у подозреваемого нашли и изъяли около 300 г порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что данное вещество является мефедроном.

По версии следствия, задержанный является наркокурьером и прибыл в Ростовскую область для сбыта наркотиков. Он получил крупную партию мефедрона, расфасовал и сбывал с на территории региона с помощью тайников-закладок.

Оперативники провели обыск по месту жительства подозреваемого и изъяли телефон и компьютерную технику. Кроме того, в ходе обысков правоохранители изъяли из тайников более 50 полимерных свертков с мефедроном. Общая масса обнаруженных наркотиков составила 6 кг.

Сейчас полицейские устанавливают соучастников преступления и место, откуда наркокурьер получал товар.

Дарья Голякова