В Татарстане приставы взыскали 2,7 млрд рублей долгов по налогам с начала года

С начала года в Татарстане судебные приставы вернули свыше 2,7 млрд рублей долгов по налоговым платежам, передает пресс-служба управления ФССП по региону.

Также за данный период приставы арестовали имущество должников на более чем 211 млн руб. Свыше 5,1 тыс. жителей Татарстана ограничены в выезде за пределы страны за неуплату налогов.

Напомним, что постановление об ограничении на выезд за пределы России выносится в том случае, если долг превышает 30 тыс. руб. Но иногда жители не могут покинуть страну при долге в 10 тыс. руб. Такое происходит, если должник не исполняет требования исполнительного документа по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения.

"Ъ-Казань"