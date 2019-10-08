В Краснодаре построят две новые школы

Мэрия Краснодара выделит деньги на строительство двух новых школ, а также закупку 68 школьных автобусов. Об этом сообщили в городской администрации.

Строительство школ на 1100 мест в ЖК «Сосновый бор» поселка Новознаменский и на 1875 мест по улице Конгрессной в районе Ближнего Западного обхода начнется до конца 2019 года. Автобусы также закупят до 2020 года.

Отмечается также, что до конца 2019 года и в начале 2020-го в столице Кубани планируется начало строительства еще пяти школ. По словам главы Краснодара Евгения Первышова, в городе необходимо сдавать не менее семи школ в год, чтобы обеспечить существующую потребность.

Как отмечает директор департамента финансов Николай Лебедев, в 2019 году на эти цели будет увеличено финансирование на 369,3 млн руб., в 2020 году — на 115,6 млн руб., в 2021 году — на 412 млн руб. Всего в этом году на строительство новых общеобразовательных учреждений дополнительно направят почти 303 млн руб. В бюджете также перераспределили средства на продолжение строительства школы на месте бывшего лагеря «Ивушка» по улице Изобильной в поселке Российском.

В настоящее время в Краснодаре идет строительство школ по улицам Красных Партизан, Марины Цветаевой, Изобильной в поселке Российском и Молодежном микрорайоне.

Василий Хитрых