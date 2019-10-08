Бывших челябинских полицейских осудили за кражу водки со склада МВД

Центральный районный суд Челябинска рассмотрел уголовные дела в отношении бывших сотрудников полиции Василия Потехина и Рафаэля Усманова, обвиняемых в сокрытии и сбыте изъятого контрафактного алкоголя на сумму 11,6 млн руб. Их приговорили к условным срокам, но освободили от наказания по амнистии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что Василий Потехин, занимая должность начальника следственного управления УМВД России по Челябинску, в 2014 году сфальсифицировал доказательства по уголовному делу о производстве контрафактной алкогольной продукции. Он организовал похищение со склада управления МВД России по Челябинску 944 тыс. бутылок водки стоимостью около 11,6 млн. руб., чтобы потом продать. Рафаэль Усманов, занимая должность начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску, организовал транспортировку и охрану партии контрафактного алкоголя, а также нашел человека, который выдавал себя за хозяина товара.

Суд назначил Василию Потехину наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Рафаэля Усманова приговорили к 3,5 лет лишения свободы условно. От наказания экс-полицейские освобождены по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.