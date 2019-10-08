Фонд поддержки предпринимательства Татарстана приобрел у ДУМ сертификаты «Халяль» на 180 тысяч рублей

Фонд поддержки предпринимательства Татарстана выделил 180 тыс. руб. на приобретение сертификатов «Халяль», которые выпускает комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман Татарстана. Сертификаты, подтверждающие соответствие мясной продукции требованиям ислама, предназначены для сельскохозяйственного кооператива СССППК «Юлдыз» и крестьянско-фермерского хозяйства Рамили Щукиной. Как отмечает пресс-служба минэкономики республики, сертификаты были им переданы на безвозмездной основе.

Данный сертификат дает возможность производить и продавать продукцию с маркировкой «Халяль», говорится в сообщении.

КФХ Щукиной специализируется на производстве молока, мяса крупного рогатого скота, конины, баранины. У предприятия есть собственный цех заготовки мяса. В кооператив «Юлдыз» входят пять фермерских хозяйств, которые занимаются переработкой свежего сырья и производством мясных полуфабрикатов и готовых изделий, а именно колбас, копченостей, пельменей. Сертификат выдан на все производство мясной продукции.

"Ъ-Казань"