РЖД хотят сделать бизнес-зал на нижегородском вокзале как в Париже или Амстердаме

ОАО «Российские железные дороги» объявило аукцион на создание концепции развития бизнес-залов на своих вокзалах. Как говорится в конкурсной документации, подрядчику предстоит проанализировать работы таких зон как в российских городах – Нижнем Новгороде, Воронеже, Москве и Санкт-Петербурге, так и в европейских – Париже, Амстердаме, Штутгарте, Франкфурте-на-Майне. Кроме того, к сравнению необходимо будет добавить и несколько бизнес-залов в аэропортах.

На основе анализируемых примеров необходимо разработать единую концепцию работы бизнес-залов РЖД, которую можно будет максимально плавно и с минимальным объемом затрат интегрировать в существующую бизнес-модель, говорится в конкурсной документации. Начальная (максимальная) стоимость работ составит 3,6 млн руб., итоги аукциона подведут после 10 октября.

Анастасия Еремина