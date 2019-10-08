Проблемы с люками выявили на улицах Ижевска после ремонта

Люки, находящиеся на нескольких отремонтированных дорогах Ижевска, установлены ниже уровня асфальта. Об этом сообщил председатель общества «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«Дорогу сделали новую, а люки старые. Люди как проваливались в эти люки, так и проваливаются. Ремонт не выдерживает критики, не соответствует нормативным требованиям по высоте между дорогой и люком»,— отметил господин Ломаев. В качестве примера он привел участок ул. Удмуртская от ул. Карла Либкнехта до ул. Ленина.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Ирина Шкляр в прямом эфире ответила, что колодцы относятся к собственности сетевиков, а не города. «На следующий год город будет перенимать люки себе на баланс, чтобы была возможность их менять»,— добавила госпожа Шкляр.