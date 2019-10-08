Жительницу Ставрополья приговорили к двум годам колонии за дачу взятки полицейскому

В Предгорном районе Ставропольского края предпринимателя Маргариту Бостанову осудили на два года колонии общего режима за покушение на дачу взятки сотруднику полиции (3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. В колонию женщина отправится, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Суд установил, что в феврале этого года Бостанова попыталась передать взятку в размере 15 тыс. руб. начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Петровскому городскому округу.

«За эти деньги он должен был уничтожить оперативные материалы о торговле ею опасным алкоголем», - говорится в сообщении.

Женщина вложила деньги в ежедневник полицейского, однако правоохранитель от взятки отказался, а действия подсудимой задокументировали оперативники ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Дарья Голякова