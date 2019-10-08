Бывший техдиректор «Арментела» вернулся в Россию после пяти лет удержания в Армении

Бывший технический директор «Арментела» («дочка» Veon) Владимир Сачков вернулся в Россию после пяти лет удержания в Армении, сообщает «Фонтанка». По словам господина Сачкова, он неоднократно пытался выехать в Россию, однако его не отпускали. Почему сейчас позиция армянских властей изменилась, господин Сачков не знает.

«Мы как писали запросы раньше, так и продолжали. Видимо, посольство РФ по каким-то своим каналам наконец всех поставило на уши. Адвокат мой прошла по всем ведомствам и лично убедилась, что никаких сюрпризов с выездом на этот раз не будет.... Что поменялось в позиции армянских правоохранителей, я не знаю. Статус мой по делу остался прежним. Но мне сказали, что мое присутствие больше не нужно»,— сказал господин Сачков. Он добавил, что уже успел слетать в Ереван после возвращения в Россию, поскольку возвращался на родину быстро и не успел закончить дела. Господину Сачкову также поступило приглашение на работу, однако называть компанию он отказался.

Господин Сачков не считает, что причиной изменений в деле может быть новая власть. «Меня не было пять лет. У меня уже шесть заявлений в ЕСПЧ зарегистрированы на разные действия армянских властей. Давить напрямую на них бесполезно. Они просто не отвечают. С появлением во власти Пашиняна я перемены в своем деле не связываю. Власти там как покрывали друг друга, так и покрывают. Мои проблемы не влияют на его политические очки, поэтому я ему не был интересен»,— сказал бывший техдиректор «Арментела».

Напомним, господин Сачков приехал работать в Армению из Санкт-Петербурга, где с 2007 по 2009 год руководил техническим блоком Северо-Западного региона «Билайна». В «Арментеле» он проработал с 2009 по 2013 год техдиректором. В 2014 году после истечения контракта ушел на аналогичную должность в белорусскую компанию Velcom. В том же году Служба национальной безопасности (СНБ) Армении возбудила дело о краже доходов от трафика «Арментела». По версии следствия, он и еще группа лиц создала серые каналы для международных входящих телефонных звонков абонентам «Арментела» и с 2011 по 2013 год нанесли ему ущерб на $3,6 млн, а также самой Армении на $1,7 млн. В 2018 году господин Сачков пожаловался президенту России Владимиру Путину на затягивание сроков разбирательства по его делу.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ”.