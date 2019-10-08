Судья Анапского райсуда подозревается в мошенничестве

В отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), сообщила пресс-служба СКР. Постановление о возбуждении уголовного дела подписал председатель СКР Александр Бастрыкин. Как считает следствие, вместе со своим сыном Александром Стародубцевым и Геннадием Еременко подозреваемый требовал от предпринимателя 64 млн руб. якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского крайсуда в оплату решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков.

Преступные действия судьи и его соучастников были пресечены сотрудниками УФСБ России в феврале 2019 года, когда судье передавались потерпевшим 100 тыс. руб. и муляж денежных купюр на 29,9 млн руб. В настоящее время Владимир Стародубцев задержан, следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.

Уголовное дело в отношении Александра Стародубцева и Геннадия Еременко было возбуждено ранее, его расследование продолжается.

Сергей Иванов