Суд отказал в ускорении банкротства Роскомснаббанка

Председатель арбитражного суда Башкирии Игорь Арсенов отказал группе компаний «Миран» в требовании об ускорении рассмотрения дела о банкротстве уфимского Роскомснаббанка. Лицензия банка была отозвана в марте этого года. С конца марта на рассмотрении суда находится заявление ЦБ о признании кредитной организации банкротом. Слушания по делу откладывались семь раз, отмечают в ГК «Миран». В компании полагают, что судебный процесс затягивается, и есть основания для признания должника банкротом.

Игорь Арсенов в своем отказе отмечает, что продолжительность рассмотрения дела связана с активностью участвующих в нем лиц, в том числе с обжалованием судебных актов в рамках соблюдения «справедливого публичного судебного разбирательства». «Фактов необоснованного затягивания процесса не установлено», — отметил председатель суда.

ГК «Миран» специализируется на оптовой торговле. Принадлежит, по данным kartoteka.ru, Андрею Оленеву.

Размер «дыры» в капитале уфимского Роскомснаббанка в ЦБ ранее оценили в 7,38 млрд руб. Активы банка на момент проведения обследования АСВ оценивались в 15,75 млрд руб., обязательства — в 23,13 млрд руб. В числе причин отзыва лицензии у банка ЦБ называл недобросовестные действия, связанные с участием банка в операциях его клиентов — юрлиц, направленных на привлечение средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды». Роскомснаббанк (ранее Башкомснаббанк) принадлежал нескольким физическим и юридическим лицам, в том числе предпринимателю Флюру Галлямову и членам его семьи.

Ирина Самойлова