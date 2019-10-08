Комплекс для точной диагностики ожогов разработали нижегородские ученые Разработка не имеет аналогов и не требует больших производственных затрат.

Нижегородские ученые разработали медицинский комплекс, который позволит получать научно-обоснованную оценку состояния кожи, поврежденной ожогом, для выбора и корректировки оптимального способа лечения.

Технология не имеет аналогов как в России, так и за рубежом. Она позволит качественно улучшить диагностический арсенал как ожоговой медицины, так и многих других смежных областей. По словам руководителя лаборатории медицинской биофизики университетской клиники Приволжского медицинского университета, доктора биологических наук и директор ООО «БиоФизМед» Андрея Мартусевича, при создании медицинского комплекса были использованы космические технологии.

По словам Андрея Мартусевича, себестоимость медицинского комплекса для диагностики повреждения кожного покрова невысокая – около 150-200 тысяч рублей. Поскольку изобретение не имеет аналогов, оно может быть реализовано по всему миру.