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Фото: Андрей Абрамов

Комплекс для точной диагностики ожогов разработали нижегородские ученые

Разработка не имеет аналогов и не требует больших производственных затрат.

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Нижегородские ученые разработали медицинский комплекс, который позволит получать научно-обоснованную оценку состояния кожи, поврежденной ожогом, для выбора и корректировки оптимального способа лечения.


Технология не имеет аналогов как в России, так и за рубежом. Она позволит качественно улучшить диагностический арсенал как ожоговой медицины, так и многих других смежных областей. По словам руководителя лаборатории медицинской биофизики университетской клиники Приволжского медицинского университета, доктора биологических наук и директор ООО «БиоФизМед» Андрея Мартусевича, при создании медицинского комплекса были использованы космические технологии.

По словам Андрея Мартусевича, себестоимость медицинского комплекса для диагностики повреждения кожного покрова невысокая – около 150-200 тысяч рублей. Поскольку изобретение не имеет аналогов, оно может быть реализовано по всему миру.

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