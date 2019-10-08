УФАС проверит законность аренды корпуса школы в Данилихе

Пермское УФАС России проверит законность аренды частной организацией корпуса школы №25, расположенного в микрорайоне Данилиха Дзержинского района Перми. Как сообщает пресс-служба УФАС, основанием для разбирательства стали публикации в СМИ. В частности, сообщалось о том, что мэрия Перми сдала корпус в аренду в 2015 году, в 2019 году договор продлили на неопределенный срок. Родители учащихся школы №25 посчитали это незаконным. По мнению родителей, аренда не может продлеваться, поскольку она приводит к нарушению требований нормативной наполняемости учебного заведения, а также права детей на доступность образования.

«Передача муниципального имущества в аренду регламентируется федеральным законом „О защите конкуренции“ и предполагает проведение торгов, за исключением ряда случаев. Если передача в аренду здания учебного заведения и продление договорных отношений в 2019 году происходили без проведения торгов и не подпадали под предусмотренные законом исключения, действия администрации Перми могут быть квалифицированы как ограничивающие конкуренцию»,— заявил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

В мэрии Перми заявили, что проектная мощность здания на ул. Голева составляет всего 80 человек. Перевод объекта под размещение муниципального учреждения не решит ни проблему обеспеченности жителей микрорайона образовательными учреждениями, ни задачи перехода школы №25 на односменный режим обучения, поскольку не позволяют площади здания (1322,5кв.м.), но существенно увеличит нагрузку на городской бюджет в части содержания имущества. Целесообразнее построить вместительные современные социальные объекты: в микрорайоне Данилиха уже начато возведение детского сада по ул. Плеханова, 63а на 200 мест, также запланировано строительство школы по ул. Кронштадтская – уже зарезервирован земельный участок.

Администрация считает, что эффективнее, когда неподходящее по площадям для оказания массовой услуги здание содержится за счет арендатора, который проводит текущий и капитальный ремонты. Муниципальная собственность может предоставляться в аренду без торгов, поскольку организация осуществляет образовательную деятельность, добавили в мэрии.

В здании по ул. Голева, 12 находится центр развития ребенка «Золотой ключик», в котором предоставляются услуги начального и дополнительного образования детей. В этом году в «Золотом ключике» учатся 57 ребят с 1 по 4 класс, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых требует особых условий. Для учащихся из других школ города организованы группы продлённого дня с возможностью подвоза. Учитывая, что центр развития ребенка надлежащим образом исполняет свои обязанности и ни одна из сторон не отказалась от действия договора, договор аренды согласно нормам законодательства возобновлен на тех же условиях на неопределенный срок. Этот вид аренды отличается от бессрочной, поскольку может быть расторгнут в любой момент по усмотрению собственника, отметили в пресс-службе администрации города.

Администрация Перми по запросу надзорного органа предоставит все сведения и пояснения в установленном законом порядке.