Городская лаборатория инноваций начала работу в Нижнем Новгороде

«Городская лаборатория инноваций» начала функционировать в Нижнем Новгороде.

Как рассказал Ъ ФМ заместитель мэра Алексей Карапузов, идея создания сообщества возникла во время работы над стратегией цифровой трансформации города и была впервые представлена участникам Global City Hackathon. Предназначено оно в первую очередь для IT-специалистов.

По замыслу организаторов, площадки Global City Hackathon и «Цифровой прорыв» предназначены для генерации идей, а «Городская лаборатория инноваций» должна играть роль фильтра сгенерированных идей и способствовать превращению идей в конкретные проекты. Мэрия намерена привлекать крупные технологические компании, чтобы они оказали поддержку стартапам и помогли вывести проекты на городской уровень. Уже сегодня лаборатория начинает работу по пяти направлениям: «Банк открытых данных», «Цифровая грамотность», «Безотходный город», «Безопасный город» и «Доступный город». Затем появятся и новые треки, в частности, связанные с медициной.