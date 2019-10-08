В Заинске из-за нарушений пожарной безопасности закрыли мусульманский просветительский центр

Закамский просветительский центр имени Таджутдина Ялчыгола в Заинске, предназначенный для обучения и воспитания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, закрыли по решению городского суда. В нем выявили многочисленные нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Как показала проверка, в пищеблоке центра не сформирован рацион питания, не разработано примерное меню, пищевые продукты и продовольственное сырье в пищеблоке принимались без сопроводительных документов, в горячем цеху инвентарь для разделки сырой рыбы хранился с готовой продукцией, а разделочные ножи использовались без маркировки. Одного из работников пищеблока допустили к работе без периодической профессиональной гигиенической подготовки, на окнах в помещениях учебных классов нет москитных сеток, а сами аудитории не оборудованы бытовыми термометрами.

Кроме того, в просветительском центре выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. К примеру, некоторые огнетушители в здании были неисправны, также не работало устройство для самозакрывания двери на цокольном этаже, в тамбуре выхода на цокольном этаже хранились посторонние вещи, на сухом складе в кухонном помещении был установлен лишь один пожарный извещатель. По данным прокуратуры, все выявленные нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровья людей.

Просветительский центр в Заинске был открыт 26 мая 2017 года .Ежедневно его посещают от десяти до 15 детей. Время их пребывания составляет от четырех до шести часов. Детей обеспечивают там ежедневным питанием. Учредителями центра выступают ДУМ Татарстана, имам-хатыйб Фатих Нуруллин и директор образовательного учреждения Алик Ишманов.

"Ъ-Казань"