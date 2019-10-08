На Выксунском металлургическом заводе горел колесопрокатный цех

Возгорание на черновой группе колесопрокатного цеха Выксунского металлургического завода (АО ВМЗ, входит в состав Объединенной металлургической компании, ОМК) произошло 7 октября около 17:12. Пострадавших нет, площадь пожара составила 20 кв. м. Как сообщили “Ъ-Приволжье” на предприятии, потушить огонь удалось до прибытия подразделений пожарной охраны.

«Причиной стал выброс рабочей гидравлической жидкости в направлении стана с раскаленными колесами из-за разрушения обратного клапана гидросистемы стана»,– сообщили на ВМЗ. Работу стана восстановят после устранения последствия возгорания. В остальном цех и предприятие продолжают работу в штатном режиме.

Анастасия Еремина