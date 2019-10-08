Экс-директора компании из Ижевска обвиняют в присвоении 823,8 тысяч рублей организации

41-летнего экс-руководителя подразделения коммерческой организации в Ижевске обвиняют в присвоении 823,87 тыс. руб. компании. Уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), направлено в суд с обвинительным заключением, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый занимал должность руководителя компании с июня 2016 по октябрь 2018 года. Находясь на рабочем месте в офисе на ул. Пойма он присвоил деньги организации, полученные за оказанные транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов. Затем он истратил деньги на личные нужды.