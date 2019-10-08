Пермские МиГ-31 взлетели по тревоге

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ из состава 764-го ИАП (место дислокации — Пермь) выполнили перехват условного противника на высоте 15 тыс. м. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в рамках проверки дежурных сил экипажи были подняты по учебной тревоге. На скорости около 2,5 тыс. км/ч отработали поиск, перехват, сопровождение и условное уничтожение противника с имитацией пуска ракет дальнего радиуса действия.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях. На вооружение 764-го ИАП МиГ-31 поступили в 1994 году. Сейчас полк эксплуатирует модернизированную версию комплекса авиаперехвата МиГ-31БМ.