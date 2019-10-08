Прямой авиарейс в Ереван будет выполняться из аэропорта Стригино Это важный шаг в развитии связей Нижегородской области и Армении.

Со 2 ноября 2019 года из международного аэропорта Стригино будут выполняться прямые авиарейсы в Ереван.

Информацию об этом ЪФМ подтвердили в пресс-службе аэропорта. Вылет самолетов авиакомпании Pegas Fly из Стригино запланирован по субботам в 16:05, а из Еревана в 13:15.

Напомним, что задача организации прямого авиасообщения между Нижним Новгородом и Ереваном была поставлена руководством области 19 апреля 2011 года на Первом Российско-Армянском межрегиональном форуме «К новым достижениям межрегионального сотрудничества в российско-армянских союзнических отношениях» в Ереване. В 2012 году приказом ректора ННГУ им. Лобачевского создан Центр арменоведения Института международных отношений и мировой истории. В настоящее время в вузах Нижнего Новгорода обучаются более пятидесяти армянских студентов. В Нижегородской области проживает более 13 тысяч армян, которые являются пятой по численности национальностью, проживающей в регионе, уступая только русским, татарам, мордве и украинцам.