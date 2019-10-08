Экс-начальник белгородской колонии объявлен в розыск по делу о халатности

Бывший начальник ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области объявлен в розыск по делу о махинациях с госконтрактами для нужд МВД России (ч.1 ст. 293 УК РФ, халатность), следует из сообщения пресс-службы СКР по региону. Ему предъявлено обвинение заочно.

Причастность бывшего начальника колонии была установлена в ходе расследования дела о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами колонии, заключивших с ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России» 12 госконтрактов на поставку консервированных овощей для нужд МВД РФ. Консервы производились в цеху ООО «Конпрок». Для исполнения контрактов руководство ИК-4 получило авансом 80% их цены. Однако из-за несоответствия требованиям госконтрактов продукция не была принята заказчиком. Ущерб составил более 14 млн руб. Материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Ирина Лобанова